الفارس الدولي محمد عبد المنعم: أمتلك خطة لريادة رياضة قوة التحمل في مصر

أكد محمد عبد المنعم الفارس الدولي آمالا كبيرة على تحقيق حلمه في زيادة الممارسين لرياضة قوة التحمل.

وجدد محمد عبدالمنعم تأكيده خلال تصريحات صحفية، بأن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتعتلي منصة التتويج في هذه الرياضة.

وشدد عبدالمنعم، على أن هذه الرياضة تحتاج إلى تكاتف الجميع، خاصة من مجلس إدارة اتحاد الفروسية.



وأوضح محمد عبدالمنعم، أنه يضع خبراته من خلال ممارسته لـرياضة الفروسية خارج مصر سواء كلاعب أو مدرب لخدمة وطننا الحبيب.



وقال محمد عبد المنعم، إن مصر لا بد أن تصبح الدولة الأولى في هذه الرياضة، وبالتأكيد كل ذلك يتحقق من خلال شباب مصر الواعد.

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