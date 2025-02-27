الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

قصف مطار مقديشو قبل وصول أبي أحمد بدقائق

أبى أحمد، فيتو
أبى أحمد، فيتو

 تعرض مطار العاصمة الصومالية مقديشو لقصف من قبل جهات مجهولة قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الذي هبط بعد ذلك بأمان من الطائرة، واستقبله شخصيا رئيس الصومال حسن شيخ محمود.  

 

إطلاق وابل من قذائف الهاون

 وأشار موقع Garowe عن مصادره إلى أن  منطقة مطار مقديشو، تعرضت لإطلاق وابل من قذائف الهاون، مما يشير إلى هجوم منسق قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد".
وذكر الموقع لاحقا أن رئيس الوزراء تمكن من الهبوط بأمان والخروج من الطائرة حيث كان رئيس الصومال في انتظاره في المطار. 

 

إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار والقصر الرئاسي

 وعلى الفور تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجانب إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار والقصر الرئاسي لأسباب أمنية.  

وتأتي زيارة آبي أحمد في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان تسوية خلاف بشأن اتفاق إثيوبيا المثير للجدل مع منطقة صوماليلاند المنفصلة عن الصومال.   

 

جهود تعزيز العلاقات

 وكانت وسائل إعلام صومالية أفادت في وقت سابق بأن آبي أحمد وحسن شيخ محمود سيناقشان قضايا ثنائية تتراوح ما بين التجارة إلى جهود تعزيز العلاقات.  

ويذكر أن محمود زار إثيوبيا في وقت سابق من العام الجاري. 

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