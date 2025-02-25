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أخبار مصر

ورقة ضغط ضد مصر، وزير الري يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية: "آخر جولة مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة كانت في ديسمبر 2023 وتم الاتفاق بين الرئيس السيسي مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته مصر، على جولة جديدة مدتها 4 أشهر كمحاولة للتوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى".

 

سقف المطالب الإثيوبية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "في آخر جولة مع إثيوبيا وجدنا تعنتًا واضحًا ورفع سقف المطالب عمَّا تم الاتفاق عليه في جولة واشنطن، وبالتالي كان قرار الدولة المصرية وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، نراقب ما يحدث في إثيوبيا لحظيًّا حفاظًا على حقوق المصريين، لكن لا يوجد حوار مباشر بشأن السد الإثيوبي".
 

التلاعب والمراوغات الإثيوبية في المفاوضات

وأضاف:"خلال سنوات المفاوضات الطويلة وجدنا التلاعب والمراوغة وإضاعة الوقت من الجانب الإثيوبي، ولابد من وجود جهة قوية داخل غرفة المفاوضات".

 

اتفاق قانوني بشأن السد الإثيوبي 

وأكد أنه لا سبيل غير الوصول إلى اتفاق قانوني يلزم إثيوبيا باتخاذ إجراءات محددة في فترات الجفاف والجفاف الممتد.
 

الخطر الأكبر من السد الإثيوبي

ولفت منذ 2011 ونعرف بأن هناك سد يتم بناؤه، لو حدث الجفاف مثلما حدث الجفاف في فترة الثمانينات والذي امتد لـ10 سنوات بدون المياه القادمة من إثيوبيا سيكون هناك مشكلة، في ظل عدد السكان الكبير، كيف ستتصرف إثيوبيا في فترات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تتجاوز الـ10 و13 عامًا؟ هذه أخطر فترة ممكن تحدث، ولذلك نرد الاتفاق القانوني الملزم.

 

هدف سياسي وراء بناء سد النهضة 

وأوضح: هناك تعقيدات في ملف بناء سيد النهضة، وأرى الهدف الأكبر من السد سياسي أكثر منه فني، ونحن كمصر لا نعترض على فكرة استخدام السد في توليد الكهرباء ودعم إثيوبيا في ملف الطاقة وأعلن ذلك بتغطية أي احتياجات إثيوبية ولكن دون جدوى، وبالتالي هناك هدف سياسي من وراء بناء السد باستخدام سد النهضة في وقت معين كورقة ضغط سياسية.


وأشار: الدولة المصرية في العشر سنوات الماضية بذلت الكثير من الجهود من محطات المعالجة وإعادة استخدام المياه من باب القدرة على مواجهة الصدمات المائية.

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مصر وزير الرى الدكتور هاني سويلم سد النهضة السد الاثيوبي اثيوبيا عمرو أديب

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