محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا

اعتمد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طابا، وذلك خلال عرض لمدير التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.



اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا



وأعلنت محافظة جنوب سيناء أن المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا يمتد على مسطح إجمالي 166 فدانًا، ويستوعب 4256 نسمة.



يشار إلى أنه تم عرض المخطط الاستراتيجي ومناقشته خلال جلسة الاستماع التي عُقدت بتاريخ 4 فبراير 2025 بحضور ممثلي الوحدة المحلية والجهات التنفيذية للمدينة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، وقد تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية المنطقة التراثية في طابا، والتي تضم ساحة العلم وشجرة الدوم، كمكونات رئيسية في المخطط.





ويشتمل المخطط على استخدامات الأراضي المختلفة مثل السياحية والترفيهية والخدمية والثقافية والسكنية والتجارية، إضافة إلى المشروعات القومية والاستثمارية المقترحة حتى السنة المستهدفة، وذلك بهدف تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمتكاملة على أرض مدينة طابا.

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