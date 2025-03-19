إصرار رغم معاش الزوج الضئيل، قصة كفاح الأم المثالية بمحافظة شمال سيناء

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن خلال السطور التالية نستعرض قصة احدي الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 عن محافظة شمال سيناء، أفراج مصطفي محمود منصور، أرملة منذ 14 عامًا تبلغ من العمر 62 عامًا حاصلة على مؤهل معهد فني تجاري.





تزوجت الأم عام 1988 وانتقلت للعيش مع الزوج بمنزل عائلته بمحافظة أخرى.



رزقت الأم بالابنة الأولى عام 1989 والابن الثاني عام 1990، التحقت الأم بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية وكانت تقوم بخدمة أهل الزوج ورعاية أبنائها وأداء مهامها الوظيفية وفي هذه الأثناء رزقت بابنها الثالث عام 1993 والابنة الرابعة عام 1999.



عاشت الأم حياة زوجية مستقرة حتى أصيب الزوج بمرض السكر مما نتج عنه التهاب شديد بالأعصاب والعين اليمنى والقدم السكري فكانت تقوم يوميًّا بتوصيل الزوج للعمل ذهابًا وإيابًا، زادت الأعباء على الأم بعد إصابة الزوج بفيروس سي عام 2008 وكانت تسافر به إلى محافظات أخرى لإجراء الكشف عليه وتلقي العلاج.



قامت الأم بعمل مشروع صغير (مكتبة لبيع الأدوات المدرسية – تصوير مستندات) للمساعدة في مصاريف مرض الزوج وتعليم الأبناء حيث قامت بشراء قطعة أرض وبناء منزل خاص بأسرتها.



توفي الزوج عام 2010 بعد رحلة علاج تاركًا لها الأولاد بأعمار مختلفة الابنة الكبرى حاصلة كلية الإعلام والابن الثاني في السنة النهائية بالمعهد الفني للقوات المسلحة والثالث طالب في الصف الأول الثانوي والصغيرة في المرحلة الابتدائية.



اعتمدت على معاش الزوج الضئيل والمشروع المقام والراتب من عملها حتى أتم باقي الأولاد تعليمهم.



فحصل الابن الثالث عليى بكالوريوس هندسة وحصلت الابنة الرابعة على ليسانس آداب وتربية.



وقامت الأم بتجهيز الأبناء وتزويجهم جميعًا وما زالت تقوم بسداد الأقساط لما تم شراؤه من معاشها البسيط سعيدة باستكمال رسالتها في الحياة.

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