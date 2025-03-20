الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

سقوط عاطل يدير وكرًا لترويج مخدرى الآيس والإستروكس في السلام

سقوط عاطل يدير وكرا
سقوط عاطل يدير وكرا لترويج مخدرى الآيس والإستروكس

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام أول  وبحوزته أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات.
 

ضبط عاطل بالقاهرة لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار)<br> 
ضبط عاطل بالقاهرة لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار)
 

ضبط عاطل بالقاهرة لحيازته مواد  مخدرة بقصد الإتجار
 

 

وبمواجهة المتهم اعترف بجلبه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود  أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب وحيازة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة للاتجار بها.

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بؤرة تجارة مخدرات فى السلام مخدرى الآيس والإستروكس قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاخرة أجهزة وزارة الداخلية

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