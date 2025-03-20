تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار، من ضبط 390 قطعة أثرية بحوزة مندوب مبيعات بمحافظة أسيوط بقصد الاتجار.



ضبط 390 قطعة أثرية بحوزة مندوب مبيعات فى أسيوط



أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام مندوب مبيعات – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية؛ بحيازة قطع أثرية بمسكنه للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وعُثر بمسكنه على 392 قطعة، وبمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمحل سكنه وحيازته لها بقصد الاتجار.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية عدا قطعتى (المركب الخشبى الصغير – تمثال حجرى لسيدة "بطول 40 سم") وتعود باقى القطع الأثرية لعصور فرعونية مختلفة "المتأخرة – القديمة"، والعصور "اليونانى، الرومانى، الإسلامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.