الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 957 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور، 957 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

 

تحرير 957 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.


وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 495 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني مخالفات الملصق الالكترونى

مواد متعلقة

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

القبض على طرفي مشاجرة بقنا بسبب خلافات على محل أدوات منزلية

ضبط المتهمين بإطلاق الكلاب الشرسة على نظيرتها الضالة في الخصوص

ضبط 3 أشخاص بتهمة أداء حركات استعراضية في الإسكندرية

آخر تطورات أزمة التعدي على ضابط الشرطة بقنا.. أسرته تؤكد اللجوء للقانون لمحاسبة المتهمين.. والنيابة تواصل التحقيقات في القضية

بقيمة 51 مليون جنيه، سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف طن حشيش وهيروين

حقيقة فيديو تلفيق قضية لمواطن بالشرقية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم، أبرزها بشأن مستشفى هرمل

منها الاعتكاف والتهجد، ما الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان؟

حالة الطقس اليوم، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى في القاهرة 21

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة وأداء صلاة الفجر (صور)

منوعات

المزيد

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس الـ 70 (صور)

يهود حريديم يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًّا وعائلته ويقلبون سيارته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، دروس مستفادة من هزيمة المسلمين في موقعة الجسر

منها الاعتكاف والتهجد، ما الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان؟

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بقدوم خير كثير

المزيد
الجريدة الرسمية