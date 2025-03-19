الأربعاء 19 مارس 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة عن قطارات عيد الفطر

قطار
قطار
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 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 25 /3 /2025 وحتى 11 /4 /2025 وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر،  بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة وصرف التذاكر بالرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر.

كما وجه باستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي:

- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل أسوان الساعة 08:10. 

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 ويصل القاهرة الساعة 04:50.

- تشغيل قطار 1942 ( أسبانى مطور )  القاهرة / أسوان  يوميًا   خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50  ويصل أسوان الساعة 11:50  .

- تشغيل قطار 1943 ( أسبانى مطور )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50. 

- تشغيل قطار 1938 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان يوميًا  خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05  .

- تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15  .

- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان  يوميًا  خلال الفترة من ليلة 25/26 مارس 2025 وحتى ليلة 10 / 11 إبريل 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35  ويصل أسوان الساعة 12:30.

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25.

- تشغيل قطار 1936 ( VIP )  الإسكندرية / أسوان  يوم 27 / 3 / 2025 فقط  حيث يقوم  من محطة الاسكندرية الساعة 15:20   ويصل أسوان الساعة 06:20 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 27 / 3 / 2025 فقط   بين القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35  .

- تشغيل قطار 1937 ( VIP )  أسوان / الاسكندرية يوم 3 / 4 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 4 / 2025 فقط   بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25  .

 


وتقدمت الهيئة بالتهنئة القلبية للشعب المصرى وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

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