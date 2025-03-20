الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في فندق غير مأهول بالعريش

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة شمال سيناء قبل قليل على حريق في فندق مهجور غير مأهول في مدينة العريش دون اي إصابات.


الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في فندق غير مأهول بالعريش

 

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة شمال سيناء بثلاث سيارات للسيطرة على الحريق الذي اندلع في فندق مهجور وغير مأهول في مدينة العريش للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.


 

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وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وسط جهود مكثفة من فرق الدفاع المدني لإخماد ما تبقى من الحريق وإخماده بالكامل ولم ترد حتى اللحظة أي معلومات رسمية عن حجم الخسائر أو أسباب اندلاع الحريق.

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