سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة شمال سيناء قبل قليل على حريق في فندق مهجور غير مأهول في مدينة العريش دون اي إصابات.



الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في فندق غير مأهول بالعريش

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة شمال سيناء بثلاث سيارات للسيطرة على الحريق الذي اندلع في فندق مهجور وغير مأهول في مدينة العريش للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.





وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وسط جهود مكثفة من فرق الدفاع المدني لإخماد ما تبقى من الحريق وإخماده بالكامل ولم ترد حتى اللحظة أي معلومات رسمية عن حجم الخسائر أو أسباب اندلاع الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.