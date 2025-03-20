ترقب للظهور الأول للأسود الثلاثة تحت قيادة توخيل

يتطلع الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد للمنتخب الإنجليزي، إلى تقديم بداية جيدة وواعدة لمشواره مع الفريق، وذلك حينما يواجه منتخب ألبانيا، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الحادية عشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

المهمة الأولى لتوخيل

وتولى توخيل المهمة خلفًا لجاريث ساوثجيت الذي رحل عن منصبه عقب خسارة المنتخب الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي في نهائي بطولة أمم أوروبا، أمام نظيره الإسباني بنتيجة 1-2 في برلين العام الماضي.



وحل لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، كمدرب مؤقت لحين تعيين مدرب جديد، وقاد الفريق في مشواره بدوري أمم أوروبا من بوابة المستوى الثاني، حيث تصدر الفريق مجموعته وتأهل لخوض منافسات المستوى الأول في الموسم المقبل من المسابقة.



وتولى توخيل المهمة رسميًا ابتداءً من الأول من يناير الماضي، وستكون مواجهة ألبانيا الأولى له في مشواره مع الفريق، ويأمل في تقديم الشكل الذي يوضح خطته مع الفريق ويخدم طموحاته الكبيرة كما عبر عنها لدى توليه المسؤولية.



وليس توخيل ضيفًا جديدًا على الكرة الإنجليزية، حيث سبق له تولي تدريب تشيلسي وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2021، لكنه لم يستمر طويلا بعد ذلك، وانتقل لتدريب بايرن ميونخ حيث لم يحظ برضا الجماهير في نهاية موسم 2024-2023 ليرحل عن منصبه ويختار تدريب المنتخب الإنجليزي.



واختار توخيل العديد من النجوم الذين شاركوا في بطولة أمم أوروبا، وفي بطولة دوري الأمم، ضمن قائمته لأول مباراتين بتصفيات كأس العالم، حيث يتواجد جود بلينجهام نجم وسط ريال مدريد الإسباني ورفيقه في خط الوسط ديكلان رايس لاعب أرسنال، بالإضافة إلى قائد الفريق وهدافه هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، مع وجود الأسماء المعتادة مثل الحارس جوردان بيكفورد والمدافع المخضرم كايل ووكر، لاعبا إيفرتون وميلان الإيطالي على الترتيب.

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