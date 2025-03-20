تشكيل إسبانيا المتوقع أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، واجه المنتخب الإسباني تحديات كبيرة قبل مباراته المرتقبة أمام هولندا في روتردام، بذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الخميس، مما يجعل التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب لويس دي لا فوينتي مجهولة حتى اللحظات الأخيرة.

ويغيب عن صفوف "لاروخا" للإصابة، عدة أسماء بارزة مثل داني كارفاخال، إيمريك لابورت ورودري.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فمن المتوقع أن يعتمد دي لا فوينتي على اللاعبين الأكثر خبرة، خاصة الذين شكلوا العمود الفقري للفريق خلال رحلة التتويج ببطولة يورو 2024، مع احتمالية ظهور بعض المفاجآت في التشكيلة الأساسية.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام هولندا

ففي حراسة المرمى، تشير التوقعات إلى عودة أوناي سيمون لحماية العرين، رغم الأداء المميز الذي قدمه دافيد رايا خلال غياب الحارس الأساسي بسبب إصابة في معصمه الأيمن.

أما في الدفاع، فمن المرجح أن يعتمد دي لا فوينتي على الثنائي باو كوبارسي وروبن لي نورمان في قلب الدفاع، خاصة أن كلًا من دين هويزن وراؤول أسينسيو لم يظهرا بعد مع "لاروخا".

وعلى الطرفين، ينتظر أن يشغل بيدرو بورو ومارك كوكوريا مركزي الظهيرين.

في خط الوسط، سيكون مارتن زوبيميندي البديل المثالي لتعويض رودري، بينما قد يرافقه فابيان رويز.

وفي المراكز الهجومية، يبدو الثلاثي لامين يامال، بيدري ونيكو ويليامز الأقرب للعب خلف المهاجم ألفارو موراتا، شريطة أن يكون الأخير في جاهزية بدنية كاملة.

ومن المتوقع أن يحتفظ دي لا فوينتي بأوراق رابحة على الدكة مثل ميكيل ميرينو وداني أولمو، اللذين تألقا في ربع نهائي اليورو أمام ألمانيا.

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام في ميستايا يوم الأحد المقبل.

كما يواجه المنتخب الإسباني خطر غياب عدد من لاعبيه عن مباراة الإياب المقررة يوم الأحد المقبل في ملعب ميستايا، حيث أن 8 لاعبين مهددون بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الليلة.

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