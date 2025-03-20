كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس في نهاية رمضان

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى البحوث الفلكية، أنه مع نهاية شهر رمضان وعند اقتران شهر شوال لعام 1446هـ السبت الموافق 29 مـــارس 2025م سيشهد العالم كسوفًا جزئيًا للشمس يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1446هـ.



ويمكن رؤيته في (أوروبا – شمال آسيا – شمال/غرب أفريقيا – جزء كبير من أمريكا الشمالية – شمال أمريكا الجنوبية – المحيط الأطلسي – القطب الشمالي) وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 94 ٪ من قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريبًا وهذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر.

ويكون الكسوف الجزئي التالي للشمس يحدث في 21 سبتمبر 2025م.

جدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية (الهجرية)، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

كسوف الشمس في رمضان

فالكسوف الشمسي يحدث في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

وظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض.

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