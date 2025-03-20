ركلة في الوجه تتسبب في وفاة لاعب صيني

توفى اللاعب الصيني الشاب جو جياكسوان عن عمر يناهز 18 عامًا إثر إصابته الخطيرة في مباراة ودية بحسب ما كشفت صحيفة ذا صن البريطانية.

اللاعب جو تلقى ركلة في الوجه خلال المباراة، مما أدى إلى فقدانه الوعي. تم إعلانه ميتًا دماغيًا في إسبانيا.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية أنه بعد أن تمت إعادته إلى الصين، تم وضع اللاعب الراحل على جهاز دعم الحياة، لكنه استسلم متأثرًا بجراحه.

وتوفى اللاعب الشاب بعد معركة صعبة مع إصابته، مما أثار حزنًا كبيرًا في عالم كرة القدم الصينية خاصة أنه كان أحد المواهب الواعدة حيث لعب مع فرق الناشئين في نادي بايرن ميونخ.

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