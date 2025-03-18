بايرن ميونخ يكشف موقفه من التعاقد مع فيرجيل فان دايك

تلقى الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، صدمة قوية بعدما استبعد بايرن ميونخ فكرة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم التقارير التي ربطته بالانتقال إلى العملاق البافاري مع اقتراب نهاية عقده في أنفيلد.

بايرن ميونخ يرفض التعاقد مع فان دايك

وكشف الصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج، أن الأخبار التي تشير إلى اهتمام بايرن ميونخ بضم فان دايك لا تمت للواقع بصلة.

وأوضح عبر حسابه بمنصة "إكس": "العديد من الشائعات الجديدة التي تربط بايرن ميونخ بفيرجيل فان دايك غير صحيحة".

وأضاف: المدافع العالمي البالغ من العمر 33 عامًا ليس ضمن اهتمامات النادي حاليًّا، ولم تجري أي محادثات أو مفاوضات رسمية في الفترة الأخيرة".

في المقابل، لا يزال ليفربول يبذل جهودًا مكثفة لتجديد عقد قائده، حيث يسعى النادي للإبقاء عليه لِما بعد هذا الموسم، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.

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