التفاصيل الكاملة لمقتل محتجز قسم شرطة مصر القديمة على يد زملائه.. المتهمون قيدوه وضربوه حتى الموت.. تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة.. والمحكمة تقرر تأجيل القضية

نظرت محكمة جنايات القاهرة، قضية محاكمة 3 متهمين بتهمة قتل زميلهم ضربا حتي الموت داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 21 إبريل المقبل.

تقرير الطب الشرعي للضحية: كدمات واصابات رضية

وجاء في تقرير الطب الشرعي أنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كدمتين مستديرتي الشكل حول العينين والوجنتين، كدمة شبه مستديرة بمنتصف مقدمة الجبهة، سحجات متكدمة منتشرة بعموم الطرفين العلويين والسفليين وكدمة متسعة بالركبة والقدم ومقدمة الساق اليسرى.

وأكد التقرير وجود كدمات حول الرسغين ناتجة عن آثار تقييد، كدمة شبة دائرية الشكل على الكتفين وكدمات أعلى وأسفل الصدر على الجانبين.

وبإجراء الصفة التشريحية على الجثة تبين أن الاصابات المشاهدة والموصفة بالرأس والوجه والصدر عبارة عن إصابات رضية واحتكاكية حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة بعضها خشن السطح

التحريات.. المتهمون حجزوا المجني عليه بصندرة

وجاء في تحريات المباحث أنه عقب نقل المجني عليه من غرفة الحجز رقم 6 إلى غرفة الحجز رقم 7 بديوان قسم شرطة مصر القديمة، أمره المتهم الأول محتجز على ذمة قضية بالجلوس بمنطقة الصندرة داخل الحجز فأثار غضبه.

المتهمون تسببوا في اصابة المجني عليه بهياج عصبي

وأضافت التحريات أنه وبتاريخ الواقعة عقب مرور عدة أيام، انتاب المجني عليه حالة من الهياج العصبي، فأعطى المتهم الأول أمر للمتهم الثانى بإنزاله من منطقة الصندرة فبادره الأخير متعديا عليه بالضرب صفعا على وجهه وأنزله للمتهم الأول الذي قام بالتعدي عليه ضربا بالأيدي بأن كال له عدة لكمات حال ارتدائه خاتمين مدببين ووجه له عدة ضربات بإستخدام أداة حزام جلدي استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره وأماكن متفرقة من جسده.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول تبع ذلك بدفع المجني عليه نحو الحائط عدة مرات حتى خارت قواه وأمرالمتهم الثاني بتقييد يده وإعادته إلى منطقة الصندرة فكبلا المتهمين الثاني والثالث المجنى عليه واضعين إياه بمنطقة الصندرة تارة أخرى حتى تدهورت حالته الصحية وعزي قصد المتهمين من هذا التعدي إيذاء المجنى عليه.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين محمود. م، أحمد.أ، وإبراهيم. س؛ لأنهم في غضون 19 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، قتلوا عمدا زميلهم المجني عليه هاني.ج داخل حجز القسم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني تعدى على المجني عليه صفعا على وجهه وتبعه المتهم الأول، موجها له عدة لكمات وضربات استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره وأماكن متفرقة من جسده مواصلا دفعه نحو الحائط حتى خارت قواه، وأعقب ذلك قيام المتهمين الثاني والثالث بتكبيل يديه فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية وجود بؤر مجهرية واحتشائية مجهرية محدودة ومتفرقة مصحوبة باحتقان شديد بالنسيج العصبى وتسرب لكرات الدم الحمراء خارج تجاويف بعضها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.