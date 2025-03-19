تأجيل محاكمة 3 متهمين بضرب زميلهم داخل حجز قسم مصر القديمة لـ 21 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة قتل زميلهم ضربا حتي الموت داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة إلى جلسة 21 إبريل المقبل.

وجاء في امر الاحالة ان المتهمين محمود. م، أحمد.أ، وإبراهيم. س لانهم في غضون 19 إبريل 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، قتلوا عمدا زميلهم المجني عليه هاني.ج داخل حجز القسم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

واضاف امر الاحالة ان المتهم الثاني تعدي علي المجني عليه صفعا على وجهه وتبعه المتهم الأول، موجها له عدة لكمات وضربات استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره وأماكن متفرقة من جسده مواصلا دفعه نحو الحائط حتى خارت قواه، وأعقب ذلك قيام المتهمين الثاني والثالث بتكبيل يديه فأحدثوا إصابته التي اودت بحياته.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية وجود بؤرمجهرية واحتشائية مجهرية محدودة ومتفرقة مصحوبة باحتقان شديد بالنسيج العصبى وتسرب لكرات الدم الحمراء خارج تجاويف بعضها.

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