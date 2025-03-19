الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص تقرير الطب الشرعي لجثة ضحية زملائه داخل حجز قسم مصر القديمة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشف تقرير الطب الشرعي لجثة ضحية الضرب حتى الموت علي يد زملائه داخل حجز قسم شرطة القديمة عن أسباب الوفاة.

وجاء في التقرير أنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كدمتين مستديرتي الشكل حول العينين والوجنتين، كدمة شبه مستديرة بمنتصف مقدمة الجبهة، سحجات متكدمة منتشرة بعموم الطرفين العلويين والسفليين وكدمة متسعة بالركبة والقدم ومقدمة الساق اليسرى. 

وأضاف التقرير عن وجود كدمات حول الرسغين ناتجة عن آثار تقييد، كدمة شبة دائرية الشكل على الكتفين وكدمات أعلى وأسفل الصدر على الجانبين.

وبإجراء الصفة التشريحية على الجثة تبين أن الاصابات المشاهدة والموصفة بالرأس والوجه والصدر عبارة عن إصابات رضية واحتكاكية حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة بعضها خشن السطح 

وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة قتل زميلهم ضربا حتي الموت داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة إلى جلسة 21 إبريل المقبل

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين محمود. م، أحمد.أ،  وإبراهيم. س؛ لأنهم في غضون 19 إبريل 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، قتلوا عمدا زميلهم المجني عليه هاني.ج داخل حجز القسم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني تعدى على المجني عليه صفعا على وجهه وتبعه المتهم الأول، موجها له عدة لكمات وضربات استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره وأماكن متفرقة من جسده مواصلا دفعه نحو الحائط حتى خارت قواه، وأعقب ذلك قيام المتهمين الثاني والثالث بتكبيل يديه فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية وجود بؤر مجهرية واحتشائية مجهرية محدودة ومتفرقة مصحوبة باحتقان شديد بالنسيج العصبى وتسرب لكرات الدم الحمراء خارج تجاويف بعضها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حجز قسم شرطة القديمة قسم شرطة القديمة محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

العثور على جثة غريق بحوض ري زراعي ببني سويف

التصريح بدفن جثة طفل سقطت عليه فاترينة بالعياط

أمن قنا يكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

ننشر مطالب الزمالك من رابطة الأندية في الخطاب الجديد

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

بشرى سارة لأصحاب المعاشات، صرف معاشات أبريل قبل موعدها الرسمي

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

شاب يسأل: هل يحاسب الأب والأم على أعمالنا؟، وعلي جمعة يجيب

شاب يسأل: لو بابا قاسي عليا.. لازم أحبه؟ وعلي جمعة: "ما ينفعش تكره أبوك حتى لو ملحد"

المزيد
الجريدة الرسمية