بنك الشعب الصيني يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 3.1%

قرر بنك الشعب الصيني، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية كما هو دون تغيير، إذ تسعى بكين إلى دعم النمو وتحقيق الاستقرار للعملة وسط تزايد الاحتكاكات التجارية.

بنك الشعب الصيني يقرر تثبيت الفائدة

وأبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 3.1%، كما قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.6%ـ بحسب شبكة CNBC عربية.

معدلات الفائدة لأجل عام واحد

وتؤثر معدلات الفائدة لأجل عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، فيما تخدم معدلات الفائدة لأجل 5 سنوات معدلات الرهن العقاري، ولم يدخل المركزي الصيني أي تعديلات على معدل الفائدة، منذ تنفيذ قرار بخفضها بنحو 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

ويأتي قرار المركزي الصيني بتثبيت معدل الفائدة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء.

وأظهر الاقتصاد الصيني إشارات على التعافي خلال فترة الشهرين الماضيين، وسط نمو مبيعات التجزئة 4% على أساس سنوي، بأسرع من مستويات 3.7% في ديسمبر، كما نما الإنتاج الصناعي بأعلى من التقديرات بنسبة 5.9%.

ومع ذلك أكدت البيانات الاقتصادية الحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تحقيق تعافي اقتصادي مستدام.

وتراجع التضخم إلى النطاق السلبي في شهر فبراير شباط الماضي وذلك لأول مرة في عام، وجعلت الصين تعزيز الاستهلاك المحلي أولولية هذا العام، من أجل تخفيف تأثير الحرب التجارية.

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