الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل لـ 4 أمتار، اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم الخميس على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:4 أمتار.

 

حالة الطقس اليوم الخميس 20 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الخميس 20 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

 كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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