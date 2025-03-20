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حالة الطقس اليوم الخميس 20 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسًا معتدلًا نهارًا، باردًا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 18 نهارًا و13 درجة ليلًا.

 

ويستمر الانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم بالتزامن مع أول أيام الربيع.

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:13

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حالة الطقس البحيرة وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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