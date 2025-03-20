الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 20 رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام اليوم، فيتو
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يصل عدد ساعات الصيام اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم العشرون من شهر رمضان الكريم 13ساعة و55 دقيقة، حيث يرفع آذان المغرب 06: 6 مساء.

 

أطعمة ومشروبات تحافظ على ترطيب جسمك أثناء الصيام

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم 19 رمضان


وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.


وكان قد أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن هلال شهر رمضان 1446 هجريا ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة  28 فبراير (يوم الرؤية).


هلال رمضان 2025

وظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة وفى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية  لمدد تتراوح بين 34: 37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فظل  لمدد تتراوح بين (20: 44 دقيقة) ماعدا  جاكرتا حيث غرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

 

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المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عدد ساعات الصيام اليوم عدد ساعات الصيام شهر رمضان 1446 موعد الافطار

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