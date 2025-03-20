مباريات مثيرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.. مواجهة إيطاليا وألمانيا الأبرز.. وهولندا تصطدم بإسبانيا.. وكرواتيا تلتقي فرنسا في لقاء صعب.. وهذا سجل الفائزين باللقب

دوري الأمم الأوروبية، تشهد فترة التوقف الدولي مباريات من العيار الثقيل بين المنتخبات الكبرى بمنافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية النسخة الرابعة .

ويلتقي مساء اليوم الخميس في تمام العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة، إيطاليا مع ألمانيا، وهولندا مع إسبانيا، والدنمارك مع البرتغال، وكرواتيا مع فرنسا، فيما تقام مباريات الاياب لهذا الدور يوم الأحد المقبل.

كما تقام ثماني مباريات أخرى اليوم الخميس، في ملحق الصعود والهبوط من المستويات المختلفة بالبطولة، كما تقام مباريات الإياب يوم الأحد المقبل.

ويلتقي منتخب أرمينيا مع ضيفه جورجيا، وتركيا مع المجر، والنمسا مع صربيا، واليونان مع إسكتلندا، وسلوفاكيا مع سلوفينيا، وبلغاريا مع أيرلندا، وأوكرانيا مع بلجيكا، وكوسوفو مع أيسلندا.

ألمانيا ضيفا أمام إيطاليا



يحل المنتخب الألماني، ضيفا ثقيلا على نظيره الإيطالي، في ملعب سان سييرو في ذهاب دور الثمانية، سعيا إلى حجز مقعد في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ولم يخسر المنتخب الألماني أي لقاء في دور المجموعات، وهو ما مكنه من تصدر المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث، ولكن المنتخب الإيطالي تمكن من احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف نظيره الفرنسي.

وسيكون هذا اللقاء هو الأول بين المنتخبين الألماني والإيطالي منذ المباراة التي شهدت تسجيل سبعة أهداف في 2022 وانتهت بفوز ألمانيا 5-2.

ويتواجد المنتخب الألماني في مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في هذه البطولة، ويسعى الألمان للفوز بلقب هذه البطولة من أجل الحصول على ثقة في مونديال 2026.

وبعد انتهاء هذه المباراة، سيلتقي الفريقان مرة أخرى مساء الأحد المقبل في دورتموند في مباراة الإياب ويتأهل الفائز في المباراتين لمواجهة الدنمارك أو البرتغال في الدور قبل النهائي.

هولندا ضد إسبانيا

وسيكون المنتخب الهولندي على موعد مع مباراة صعبة حينما يستضيف المنتخب الإسباني بطل يورو 2024.

وحقق المنتخب الإسباني نتائج أكثر من رائعة في بطولة دوري أمم أوروبا حيث تصدر المجموعة الرابعة بالمستوى الأول بدون أن يتلقى أي خسارة حيث حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة من أصل ست خاضها.

وفي المقابل، لم يكن المنتخب الهولندي في أفضل حالاته في دور المجموعات حيث احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعدما حقق انتصارين فقط وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة.

ويملك المنتخب الهولندي أفضلية نسبية على المنتخب الإسباني ففي آخر ثلاث مباريات التقيا فيها فاز في 2 وتعادلا في واحدة.

ويرجع آخر فوز للمنتخب الإسباني على نظيره الهولندي لنهائي كأس العالم 2014، بهدف نظيف وتوج باللقب.

وتقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم الأحد المقبل.

فرنسا وكرواتيا

ويلتقي المنتخب الفرنسي اليوم الخميس مع مضيفه الكرواتي في دور الثمانية، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد.

وصعد المنتخب الفرنسي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثانية بالمستوى الأول، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلا وحيدا، وهزيمة.

وفي المقابل، صعد المنتخب الكرواتي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، إثر الفوز في مباراتين والتعادل في اثنتين، والخسارة في اثنتين.



البرتغال والدنمارك

كما تشهد مباريات دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية اليوم الخميس مواجهة قوية بين المنتخب الدنماركي وضيفه البرتغالي فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد.

وصعد المنتخب الدنماركي لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حيث فاز بمباراتين وتعادل في 2 وخسر في 2.

وتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الأولى، بعدما تفادى الهزيمة في مبارياته الست حيث فاز في 4 وتعادل في 2.

قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025.

سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

أما عن المنتخبات التي حققت الألقاب الثلاثة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الأخيرة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

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