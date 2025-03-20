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ماسك يهنئ دوروف على تجاوز "تلجرام" المليار مستخدم نشط شهريا

إيلون ماسك ومؤسس
إيلون ماسك ومؤسس "تلجرام" بافل دوروف، فيتو

هنأ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس "تلجرام" الروسي بافل دوروف إثر تجاوز عدد المستخدمين النشطين لتطبيق المراسلة الشهير حاجز المليار مستخدم شهريًّا.
 

وردًّا على هذا الإنجاز، كتب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس"، على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "تهانينا!"، في إشارة إلى نجاح "تلجرام" في تحقيق هذا الرقم القياسي.  

وجاءت تهاني ماسك بعد أن شارك دوروف مع متابعيه تفاصيل هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفريق يعمل بشكل دؤوب للحفاظ على جودة التطبيق وسلامة مستخدميه.

وأوضح دوروف أن فريق إدارة التطبيق يحذف شهريًّا حوالي مليون قناة ومجموعة، بالإضافة إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم انتهكوا اتفاقية المستخدم.  

وأشار إلى أن الجمهور لم يكن على علم بمعظم الجهود التي يبذلها الفريق، مما دفع وسائل الإعلام إلى الاعتماد على معلومات قديمة من موقع الشركة الإلكتروني، الذي لم يتم تحديثه منذ حوالي 10 سنوات. 

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إيلون ماسك مؤسس تلجرام الروسي بافل دوروف المليار مستخدم شركة تسلا سبيس اكس

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