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ثقافة وفنون

بعد اعتزاله، «محمد سامي» اكتشفه تامر حسني وختم أعماله الدرامية بـ"سيد الناس"

محمد ساميّ، فيتو
محمد ساميّ، فيتو

اعتزال المخرج  محمد سامي ، تصدر اسم المخرج محمد سامي مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه اعتزال إخراج الدراما التلفزيونية، ليختم بذلك مشوارًا فنيًّا استمر 15 عامًا، قدم خلاله أعمالًا درامية تركت بصمة واضحة في عالم الدراما العربية.

محمد سامي، الذي بدأ مسيرته الفنية بإخراج الكليبات، اكتشفه الفنان تامر حسني، حيث أخرج له كليب "لو هكون غير ليك"، ليكون ذلك نقطة التحول في مسيرته ومع مرور الوقت، تطورت موهبته لتصبح علامة فارقة في عالم الإخراج التلفزيوني.

 

بداية مشرقة مع الدراما التلفزيونية

كان مسلسل "آدم"، الذي قدمه تامر حسني عام 2011، أول تجربة إخراجية درامية لمحمد سامي، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا، ليكون بداية لسلسلة من الأعمال الناجحة، وتألق سامي بعد ذلك مع النجمة غادة عبد الرازق، حيث أخرج لها مسلسل "مع سبق الإصرار" عام 2012، ثم تجدد التعاون بينهما عام 2013 في مسلسل "حكاية حياة".

كما تعاون سامي مع النجم محمد رمضان في عدة أعمال ناجحة، بدءًا من مسلسل "الأسطورة" عام 2011، مرورًا بـ"البرنس"، وصولًا إلى "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دراما رمضان 2024.

 

اعتزال مفاجئ وإرث فني كبير

 وأعلن محمد سامي اعتزاله الدراما التلفزيونية عبر منشور على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، مؤكدًا أنه اتخذ هذا القرار منذ فترة، لكن التزاماته بعقود مع الشركات أجلت إعلانه وقال سامي: "وداعًا الدراما التلفزيونية.. السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حوالي 15 سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي".

وأضاف: "ما عنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل". كما أشار إلى أن آخر أعماله التلفزيونية كانت مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس"، اللذين حققا نجاحًا كبيرًا.

 

خطوة جديدة نحو التعلم والتجديد

 وكشف سامي عن نيته السفر خارج مصر لمدة عامين لدراسة شيء جديد كان يرغب في تعلمه منذ فترة طويلة وقال: "عندي سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها".

وأكد سامي اقتناعه بأن الشخص يمكنه في أي وقت أن يقرر التوقف عن شيء يحبه ليجرب شيئًا جديدًا، مشيرًا إلى أهمية دعم العائلة في اتخاذ مثل هذه القرارات واختتم منشوره بتوجيه الشكر لكل من سانده خلال رحلته الفنية، متمنيًا التوفيق لزملائه في المجال.

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