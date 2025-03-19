حسام حسن يدفع بـ مثلث الرعب الهجومي في تشكيلة الفراعنة أمام إثيوبيا

منتخب مصر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، على الدفع بالقوة الهجومية الضاربة في تشكيلة الفراعنة أمام منتخب إثيوبيا، في اللقاء المحدد له مساء الجمعة المقبل، على ستاد العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

مثلث الرعب الهجومي

وبحسب مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، فإن حسام حسن قرر الدفع بنجم ليفربول محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن أمام إثيوبيا وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي كجناح أيسر، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي كرأس كحربة.

محمد صلاح، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد عيد.

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

مرموش ومصطفى محمد، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.