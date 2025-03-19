الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن يدفع بـ مثلث الرعب الهجومي في تشكيلة الفراعنة أمام إثيوبيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، على الدفع بالقوة الهجومية الضاربة في تشكيلة الفراعنة أمام منتخب إثيوبيا، في اللقاء المحدد له مساء الجمعة المقبل، على ستاد العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

مثلث الرعب الهجومي

وبحسب مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، فإن حسام حسن قرر الدفع بنجم ليفربول محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن أمام إثيوبيا وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي كجناح أيسر، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي كرأس كحربة.

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد عيد.

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

مرموش ومصطفى محمد، فيتو
مرموش ومصطفى محمد، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

منتخب مصر  يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن منتخب اثيوبيا التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 محمد صلاح عمر مرموش مصطفي محمد

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم (صور)

منتخب مصر، اتجاه لإعفاء محمد صلاح من مباراة سيراليون بالقاهرة

أول مران لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة سيراليون وإثيوبيا

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

مليارات لدعم المصريين، الحكومة تبدأ تنفيذ أضخم حزمة حماية اجتماعية

المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد يوضح طريقة نبوية رائعة عند النزاعات والخصومات والصدمات مع البشر (فيديو)

شيخ الأزهر يحذر من الانزلاق خلف أفكار منكري السنة (فيديو)

تلاوة رائعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأنفال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية