بن غفير يدعو حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء عدة اتفاقيات أبرزها أوسلو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن حزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، قال في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".

بن غفير: حان الوقت لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ إسرائيل

وأوضحت التقارير أن الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، يتضمن "إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".

وزعم الحزب في بيانه، أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة".

ومن جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير: إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات "أوسلو" الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".

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