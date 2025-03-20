المصائب لا تأتي فرادى، إصابة جديدة تربك حسابات ليفربول

سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد تعرض لاعب الفريق رايان جرافينبيرش لإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب هولندا.

واضطر الهولندي رايان جرافينبيرش لمغادرة معسكر منتخب بلاده، بسبب تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن جرافينبيرش تعرض لإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى استبعاده من معسكر المنتخب الهولندي.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب سيعود إلى ليفربول لإجراء فحوصات طبية شاملة، حيث سيعمل الطاقم الطبي للنادي الإنجليزي على تقييم مدى خطورة الإصابة وتحديد فترة غيابه المحتملة.

وتعرض ليفربول لعدد من الضربات الموجعة خلال الأيام الأخيرة، أبرزها الخروج من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان، وأيضا خسارة لقب كأس كاراباو أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (1-2).

ويأتي غياب جرافينبيرش في توقيت حساس، حيث يستعد المنتخب الهولندي لخوض مباراتين قويتين أمام إسبانيا في إطار ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، والمقرر إقامتهما يومي 20 و23 مارس.

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