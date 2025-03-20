تفاصيل القبض على بلطجي أنهى حياة والدة خطيبته السابقة بعد رفضها العودة إليه بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها ربة منزل بعدما أقدم بلطجي على إطلاق أعيرة نارية تجاهها أثناء استقلالها مركبة “توك توك” برفقة ابنتها بقرية أبو ندا بدائرة مركز كفر صقر بسبب رفض المجني عليها عودة ابنتها إليه مرة أخرى بعد فسخ خطبتها بسبب سوء سلوكه.

جريمة بشعة هزت كفر صقر…مقتل سيدة على يد شاب ثلاثيني والسبب صادم

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بوفاة سيدة تدعى "عبير.م.ع" 45 سنة (ربة منزل) ومقيمة كفرصقر بعد إصابتها بأعيرة نارية في جسدها على يد شاب عشريني.

وبانتقال قوة أمنية وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم"عبد الرؤوف.أ" 25 عامًا مقيم بكفر صقر( بلطجي) بمساعدة صديقه ويدعى "أحمد.م" 24 عامًا.

كما تبين من التحريات أن المتهم أنهي حياة والدة خطيبته السابقة “هاجر.م.ح” 17 عامًا بإطلاق عيارين نارين في جسدها أثناء استقلالها توك توك مع ابنتها بسبب رفضها العودة الى ابنتها مرة أخرى لسوء سلوكه.

تهديد وابتزاز علي صفحات التواصل الاجتماعي

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وشريكه والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت سرعة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه.

وافاد احد شهود العيان لفيتو،ان الجاني قام بنشر منشورات تهديد للمذكورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك" لابتزازها واجبارها على العودة اليه مرة ثانية بعد فسخ خطبتها منه والتى استمرت عدة أشهر لسوء سلوكه حتى ارتكاب جريمته الشنيعة.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

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