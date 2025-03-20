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رياضة

طائرة مسيرة تثير الرعب في تدريب منتخب البرازيل قبل مواجهة كولومبيا

منتخب البرازيل، فيتو
منتخب البرازيل، فيتو

سيطرت حالة من التوتر والارتباك على لاعبي وعناصر منتخب البرازيل، بسبب تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية، فوق تدريبات الفريق، قبل ساعات من انطلاق مباراتهم أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ووفق ما نقلته صحيفة فوت ميركاتو عن موقع جلوبو إسبورتي البرازيلي، فإن الجهاز الفني واللاعبين فوجئوا بوجود الطائرة أثناء استعدادهم للمباراة المرتقبة يوم الجمعة، الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل المعسكر.

وعلى الفور، تدخلت الشرطة البرازيلية وقامت بتحييد الطائرة، قبل أن تلقي القبض على الشخص المسؤول عن تشغيلها، والذي لم يكن بحسب الصحافة البرازيلية من مشجعي المنتخب الكولومبي.

وبحسب التقرير، زعم الشخص المقبوض عليه أنه لم يكن لديه أي نية تجسسية، وأنه أراد فقط التقاط صور لتدريبات المنتخب البرازيلي.

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