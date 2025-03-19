رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مارثون الدراجات ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، فعاليات ماراثون الدراجات بكلية التجارة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، حيث بدأت فعاليات المبادرة بالتجمع بساحة الكلية واصطفاف الدرجات تمهيدا لاطلاق المبادرة، وقد تحركت المسيرة من أمام مدخل الكلية الي دوران مدخل الجامعة مرورا بالطريق الرئيسي أمام الكليات تباعا مع العودة الي كلية التجارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الكلية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي وفى إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسى الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، لدورها الهام فى خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

دور جامعة كفر الشيخ في الحفاظ علي البيئة

ومن جانبها، فقد أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الحفاظ على البيئة من أهم الملفات التى تهم المجتمع، والجامعة تحرص على أن يكون لها دور مهم للحفاظ على البيئة وتوعية طلابها لاكتشاف طرق تكون صديقة للبيئة للحفاظ عليها، ومن هنا يأتى دور الجامعة للمشاركة فى الحفاظ على البيئة، من خلال تعليم طلبة الجامعة وتعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث، والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة.

وقد تم تنظيم الماراثون بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية التجارة وبمشاركة مثمرة من طلبة الكلية، وقد اختتمت فعاليات اليوم بعمل العديد من المسابقات الرياضية بين الطلبة تحت إشراف رعاية الشباب بالكلية.

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