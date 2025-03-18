الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية الجوية بصاروخ باليستي

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" حقق هدفه بنجاح.

 

استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ باليستي

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم وردا على مجازر العدو الصهيوني المجرم بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذنا عملية استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله".

وأضاف سريع: "إن سنوسع من دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة".

 

توسيع دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة

وتابع المتحدث باسم الحوثيين: "إن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة، وإننا سنسخر كافة قدراتها وإمكانياتها دفاعا ونصرة للمظلومين في فلسطين حتى تتوقف هذه الجرائم بحق إخواننا في غزة، وهي بعون الله مستمرة في التصدي للعدو الأمريكي المجرم وكذلك في منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

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