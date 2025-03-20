الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

كولر يطلب تقريرا عن الدوليين فى الأهلي

وسام أبو على
وسام أبو على

 طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون وفريق التحليل، إعداد تقارير فنية شاملة عن اللاعبين الدوليين خلال مشاركتهم بالأجندة الدولية، حيث يتواجد فى قائمة منتخبنا الوطني 6 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومروان عطية ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

كما يتواجد وسام أبو على مهاجم الأهلي مع منتخب فلسطين، ويتواجد جراديشار مع منتخب سلوفينيا الأولمبي خلال فترة الأجندة الدولية الحالية.

قالت مصادر داخل الاهلي إنه تم الاستقرار على اعارة المغربي رضا سليم لاعب الفريق بعد إصابته فى الركبة، حيث منح الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التخطيط الضوء لشركة الكرة من أجل بدء رحلة تسويق اللاعب الذي ينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة فى الركبة.

الأهلي يرغب فى إعارة رضا سليم فى ظل عدم وجود مقعد له فى قائمة المحترفين بالقلعة الحمراء بعد رفع اسمه من القائمة فى الميركاتو الشتوي بسبب الإصابة وخضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب حتي نهاية الموسم الحالي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على ثنائية الخط الدفاعي فى مباراة إنبي الليلة، حيث علمت فيتو أنه تم الاستقرار على الدفع بالثنائى مصطفى العش وخالد عبد الفتاح لقيادة دفاعات الفريق فى مباراة اليوم.

يعقد سامي قمصان مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي فريقه اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة إنبي المرتقبة اليوم الخميس.

تشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة إنبي اليوم فى كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

ويلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.


موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الخميس في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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