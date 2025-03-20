الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

الأهلي يحسم مصير رضا سليم مع الفريق

رضا سليم
رضا سليم

قالت مصادر داخل الأهلي إنه تم الاستقرار على إعارة المغربي رضا سليم لاعب الفريق بعد إصابته في الركبة، حيث منح الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التخطيط الضوء لشركة الكرة من أجل بدء رحلة تسويق اللاعب الذي ينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة فى الركبة.

ويرغب الأهلي في إعارة رضا سليم في ظل عدم وجود مقعد له في قائمة المحترفين بالقلعة الحمراء بعد رفع اسمه من القائمة في الميركاتو الشتوي بسبب الإصابة وخضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب حتي نهاية الموسم الحالي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على ثنائية الخط الدفاعي فى مباراة إنبي الليلة، حيث علمت فيتو أنه تم الاستقرار على الدفع بالثنائي مصطفى العش وخالد عبد الفتاح لقيادة دفاعات الفريق في مباراة اليوم.

يعقد سامي قمصان مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي فريقه اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة إنبي المرتقبة اليوم الخميس.

تشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة إنبي اليوم فى كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

ويلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.
موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الخميس في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

 

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