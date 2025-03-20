ليفربول يخطط لخطف مدافع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن دخول فريق ليفربول في مفاوضات للتعاقد مع مدافع ريال مدريد الشاب راؤول أسينسيو، بعد تألقه بشكل كبير خلال الموسم الحالي، واقتراب نهاية عقده مع النادي الملكي.

ورغم الإصابات التي ضربت تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، نجح أسينسيو، البالغ من العمر 22 عامًا، في فرض نفسه كعنصر مهم في الفريق، حيث شارك في 19 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، وقدم أداءً قويًا جعله ينضم إلى صفوف المنتخب الإسباني.

وبات المدافع الشاب هدفًا مشروعًا لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي فريق ريال مدريد بدأوا مفاوضات جادة مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده حتى يونيو 2026.

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