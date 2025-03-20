الخميس 20 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مريم الخشت: سعيدة بردود الأفعال حول الشرنقة

مريم الخشت
مريم الخشت

 أعربت الفنانة مريم الخشت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقّتها حول شخصية "سلمى" التي جسدتها في مسلسل الشرنقة، والذي عُرض خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك. 

وأكدت الخشت أن العمل يُعد من أصعب الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت متخوّفة في البداية من قبول الدور بسبب تحدياته الكبيرة.

وقالت الخشت لـ فيتو: "شخصية سلمى كانت تحديًا كبيرًا لي،  كنت قلقة من ردود الأفعال، لكن التفاعل الإيجابي من الجمهور كان بمثابة تشجيع كبير لي".

وتجسد الخشت في المسلسل دور "سلمى"، زوجة بطل العمل "حازم" الذي يؤديه الفنان أحمد داوود. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يقدم داوود دور محاسب يُدعى "حازم" يعمل في إحدى الشركات الكبرى، ويكتشف ممارسات غير قانونية تتعلق بغسيل الأموال، مما يدفعه إلى الدخول في مواجهات خطيرة تغيّر حياته بشكل جذري.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد داوود ومريم الخشت، نخبة من الممثلين أبرزهم علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون من 15 حلقة.

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مريم الخشت الشرنقة مسلسل الشرنقة أحمد داوود مسلسلات رمضان

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