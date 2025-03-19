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رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

الأهلي وإنبي , فيتو
الأهلي وإنبي , فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، حكام مباراة الأهلي أمام إنبي التي تجمعهما مساء غد الخميس، على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدير المباراة مصطفى الشهدي، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي، ومحمود رشدي حكما رابعا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو.

ولم يشارك الأهلي في آخر نسختين من كأس الرابطة المصرية، وشارك في النسخة الأولى من البطولة وخرج من دور المجموعات.

 

قمصان يستقر على خط دفاع الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

فيما استقر سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خط دفاع الفريق خلال مواجهة نظيره إنبي المقرر لها غدا الخميس في كأس عاصمة مصر. 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وقرر قمصان الدفع بـ علي معلول وأشرف داري ومصطفى العش وعمر كمال في خط دفاع القلعة الحمراء خلال مباراته أمام إنبي.

 

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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