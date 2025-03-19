طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي في مباراة الجونة بكأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر التي تعرض لها خلال مباراة الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن محمد حمدي شعر بآلام في العضلة الخلفية واللاعب يخضع لفحص طبي خلال الساعات المُقبلة.

و خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الزمالك والجونة، وسط سيطرة نسبية للفريق الأبيض.

مباراة الزمالك والجونة

وفي الدقيقة 26، أطلق عبد الله السعيد لاعب الزمالك تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

مباراة الزمالك والجونة

وفي الدقيقة 36، أرسل مصطفى شلبي لاعب الزمالك كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها أحمد محمود بتسديدة ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.

مباراة الزمالك والجونة

وفي الدقيقة 38، ومن ركلة حرة لصالح الزمالك من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى نفذها عبدالله السعيد بكرة عرضية قابلها أحمد حسام بتسديدة رأسية ذهبت بين أحضان حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الزمالك والجونة

وفي الدقيقة 58، خطف الجونة هدف التقدم عن طريق علي الزاهدي، بعد تمريرة طولية استقبلها الزاهدي من أحمد حامد شوشة وانطلق داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية على يمين محمد صبحي حارس الزمالك، سكنت الشباك.

بعدها سيطر الزمالك على مجريات الأمور إلا أنه فشل في ترجمة سيطرته إلى فرص حقيقية وأهداف.

وفي الدقيقة 84، أهدر الجونة فرصة الهدف الثاني بعد اختراق من الجبهة اليسرى، انتهى بتمريرة عرضية وصلت إلى لاعب الجونة الذي أطلق تسديدة تصدى لها محمد صبحي.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، خطف الزمالك هدف التعادل عن طريق محمود حمدي الونش بعد خطأ فادح من حارس الجونة الذي فشل في التعامل مع كرة طولية لتسقط أمام الونش الذي أودعها الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام الجونة في كأس عاصمة مصر

جاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر .

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمود بنتايج وعمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود جهاد وسيف فاروق جعفر ومحمد عاطف وناصر منسي.

مباراة الزمالك والجونة

ثنائي هجومي في تشكيل الجونة أمام الزمالك

فيما أعلن علاء عبد العال، مدرب فريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: نور السيد - حافظ إبراهيم - سيف شيكا.

خط الهجوم: علي الزاهدي - أوجو صامول - فيفور أكيم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء، حسن شاهين وعصام صبحي وأحمد رضا ومحمد عماد وبلال السيد ومحمد النحاس وأحمد عادل عبد الرسول ومحمد محمود ورضا صلاح.



مباراة الزمالك والجونة

مباراة الزمالك أمام الجونة اليوم هي الأولى للأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة

مباراة الجونة هى المباراة التاسعة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، وو مودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر، بجانب مباراة اليوم ضد الجونة في كأس عاصمة مصر.

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 9 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 3 مباريات، قبل أن يلتقى الهزيمة الأولى اليوم أمام الجونة، كما حقق فوز اعتباري على الأهلي في القمة 130 لانسحاب الأحمر.

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

التقى الزمالك والجونة في 20 لقاء بجميع البطولات، وفاز الزمالك على الجونة في 12 لقاء، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، وخسر الزمالك أمام الجونة في 3 لقاءات.

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