الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الجونة

حافلة الزمالك،فيتو
حافلة الزمالك،فيتو

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الجونة، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام الجونة.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الجوانب الفنية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو  لمواجهة نظيره الجونة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام الجونة هي الأولى للأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة 

مباراة الجونة هى المباراة الثامنة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر. 

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 7 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة. 

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة 

التقى الزمالك والجونة في 19 لقاء بجميع البطولات، وفاز الزمالك على الجونة في 12 لقاء، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، وخسر الزمالك أمام الجونة في لقائين فقط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والجونة مباراة الزمالك والجونة كأس عاصمة مصر

مواد متعلقة

أول تعليق من بنتايج على تمديد تعاقده مع الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الزمالك يواجه الجونة اليوم في مستهل مشواره بكأس عاصمة مصر

فريق يد الزمالك يفوز على القناة في كأس مصر

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة قبل مباراة الغد بكأس عاصمة مصر

محمد صلاح: اعتدت على رمضان في أوروبا وأقدم كل شيء لمنتخب مصر

الزمالك يصدم حمزة المثلوثي بشأن تجديد عقده

الأكثر قراءة

تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بطنطا

القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

الصحة: خصم شهر من رئيسة التمريض بمستشفى سوهاج وإنذار 8 مستشفيات لضعف مكافحة العدوى

منوعات

المزيد

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

التهجد والاعتكاف، فضل العشر الأواخر من رمضان وأهم الأعمال المستحبة فيها

مفتي الجمهورية يوضح فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

مع الزاهدين.. مالك بن دينار

المزيد
الجريدة الرسمية