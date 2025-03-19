رينارد يحدد ثلاثي هجوم منتخب السعودية لمباراة الصين بتصفيات المونديال

استقر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، على جزء كبير من التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها الصين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الصيني، غدًا الخميس، على ملعب الأول بارك، في الجولة السابعة من المجموعة الثالثة، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ثلاثي هجومي يقود منتخب السعودية ضد الصين

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن رينارد استقر على الدفع بالثلاثي سالم الدوسري وفراس البريكان وأيمن يحيى في الخط الأمامي لـ"الأخضر".

كما أشارت إلى أن المدرب الفرنسي اعتمد في المران الأخير، اليوم الخميس، على الرباعي سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي لاجامي، نواف بوشل، في الخط الخلفي، ومن خلفهم الحارس نواف العقيدي.

ولم تكشف الصحيفة عن اللاعبين المُتوقع البدء بهم في منتصف الملعب، لا سيما في ظل غياب محمد كنو الذي واصل برنامجه العلاجي في ظل معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية.

ومن المُنتظر أن يعقد رينارد جلسة فنية مع لاعبي المنتخب السعودي، غدًا الخميس، في مقر إقامة "الأخضر"، قبل التوجه إلى ملعب الأول بارك لمواجهة المنتخب الصيني.

ترتيب مجموعة منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصار و3 تعادلات وهزيمتين، وهو نفس رصيد منتخب الصين صاحب المركز السادس والأخير، وكذلك إندونيسيا والبحرين، الثالث والخامس على الترتيب.

يُذكر أن المنتخب الياباني هو الذي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة في المرحلة الحالية برصيد 16 نقطة، فيما يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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