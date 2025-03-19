الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة ردًّا على استمرار العدوان الإسرائيلي

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قالت حركة "حماس" في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، إن استمرار قوات الاحتلال  الإسرائيلية بشن عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يدل على إصرارها في ارتكاب جرائم مستمرة  بحق المدنيين الفلسطينيين.

حماس تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأدانت حماس في بيانها "المجازر المروعة التي تستهدف سكان القطاع، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات في مخيمات الضفة الغربية".

حماس تدعو لتصعيد المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وذكرت الحركة أن آخر هذه العمليات كان فجر اليوم في مخيم العين غرب محافظة نابلس، حيث استشهد  الشاب عدي عادل القاطوني خلال عملية نفذتها قوات الاحتلال  إسرائيلية، مؤكدة أن القاطوني "اغتيل بصورة مباشرة"، واصفة الحادث بأنه جزء من سياسة "الإعدام الميداني" التي تتبعها قوات الاحتلال.

ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني "أراضي عام 1948" إلى تصعيد التحركات الشعبية والمقاومة ضد "الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرة ذلك ردا على "العدوان المتواصل".

كما طالبت الحركة الشباب الفلسطيني بمواصلة المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي   باستخدام كافة الوسائل المتاحة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام "آلة البطش الإسرائيلية".

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حماس غزة العدوان الإسرائيلي الضفة الغربية

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