الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يتفقد مشروعات المرافق ويشارك العاملين الإفطار الجماعي

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المرافق الخدمية بمركز أبوتشت، حيث تابع سير العمل واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أدى صلاة العشاء والتراويح بمسجد الرحمن، حيث التقى بالمواطنين عقب الصلاة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول سبل تحسين الخدمات بالمركز.

وعقب الجولة، شارك المحافظ مائدة الإفطار الجماعي التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، في أجواء تسودها المحبة والتقارب الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسيد تمساح، رئيس مركز ومدينة أبوتشت، وجميع العاملين بالوحدة المحلية، إلى جانب عمال النظافة والخدمات.

العمل والتعاون بروح الفريق الواحد فى قنا

وخلال اللقاء، هنأ محافظ قنا الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على أهمية الإخلاص في العمل والتعاون بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، كما أشار إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش الحفل، قام المحافظ بتكريم عددٍ من العاملين في مرفق نظافة المدينة وسائقي الحملة الميكانيكية، حيث سلّمهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، تقديرًا لجهودهم في رفع مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار جولاته الميدانية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ابوتشت الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا صلاة العشاء والتراويح قنا محافظ قنا مركز ابوتشت

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