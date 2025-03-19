كأس عاصمة مصر، الزاهدي يحرز هدف التقدم للجونة في شباك الزمالك

كأس عاصمة مصر، أحرز علي الزاهدي لاعب الجونة، هدف تقدم فريقه أمام الزمالك، في الدقيقة 58 من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر، لتصبح النتيجة تقدم الجونة بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد تمريرة بينية استقبلها الزاهدة وانطلق داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية على يمين محمد صبحي حارس الزمالك، لتسكن الشباك.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الزمالك والجونة، وسط سيطرة نسبية للفريق الأبيض.

مباراة الزمالك والجونة

وفي الدقيقة 26، أطلق عبد الله السعيد لاعب الزمالك تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

مباراة الزمالك والجونة

وفي الدقيقة 36، أرسل مصطفى شلبي لاعب الزمالك كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها أحمد محمود بتسديدة ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.

مباراة الزمالك والجونة

وفي الدقيقة 38، ومن ركلة حرة لصالح الزمالك من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى نفذها عبدالله السعيد بكرة عرضية قابلها أحمد حسام بتسديدة رأسية ذهبت بين أحضان حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الزمالك والجونة

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام الجونة في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر .

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمود بنتايج وعمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود جهاد وسيف فاروق جعفر ومحمد عاطف وناصر منسي.

مباراة الزمالك والجونة

ثنائي هجومي في تشكيل الجونة أمام الزمالك

فيما أعلن علاء عبد العال، مدرب فريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: نور السيد - حافظ إبراهيم - سيف شيكا.

خط الهجوم: علي الزاهدي - أوجو صامول - فيفور أكيم.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء، حسن شاهين وعصام صبحي وأحمد رضا ومحمد عماد وبلال السيد ومحمد النحاس وأحمد عادل عبد الرسول ومحمد محمود ورضا صلاح.



مباراة الزمالك والجونة

وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام الجونة هي الأولى للأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة

مباراة الجونة هى المباراة الثامنة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، وو مودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر.

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 7 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة.

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

التقى الزمالك والجونة في 19 لقاء بجميع البطولات، وفاز الزمالك على الجونة في 12 لقاء، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، وخسر الزمالك أمام الجونة في لقائين فقط.

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