الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

قال الفاتيكان اليوم الأربعاء، إن حالة البابا فرانسيس تواصل تحسنها بعد الالتهاب الرئوي المزدوج، وإنه لم يعد بحاجة إلى جهاز التنفس الاصطناعي.

الحالة الصحية لبابا الفاتيكان

وذكر الفاتيكان في نشرة طبية أن البابا قلل اعتماده على تدفق مرتفع من الأوكسجين التكميلي أثناء النهار.

وأقام البابا قداسًا اليوم، وهو يوم عيد مهم في الكنيسة الكاثوليكية وذكرى تنصيبه قبل 12 عاما.

ويتلقى البابا فرنسيس العلاج في مستشفى جيميلي في روما منذ 14 فبراير، من عدوى معقدة في الرئة تحولت إلى التهاب في الرئتين.

ولم يتضح متى سيخرج البابا (88 عاما) من المستشفى.

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