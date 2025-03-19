آخر تطورات أزمة التعدي على ضابط الشرطة بقنا.. أسرته تؤكد اللجوء للقانون لمحاسبة المتهمين.. والنيابة تواصل التحقيقات في القضية

لا تزال واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا تتصدر المشهد الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت تصريحات أسرة الضابط المعتدي عليه جدلًا واسعًا، خاصة بعد تأكيدهم على أن الواقعة تمثل اعتداءً على قيم المجتمع والأخلاق، وليست مجرد خلاف عادي.

أسرة الضابط: "نحن في دولة قانون"

وأكدت أسرة الضابط محمد الملقب، الذي تعرض للاعتداء، أن الواقعة لم تكن خلافًا على قطعة أرض أو حادثًا شخصيًّا، بل اعتداءً على قيم المجتمع والأخلاق، وأشارت الأسرة إلى أن الحادث وقع بشكل عفوي ومفاجئ خلال ساعة صيام في شهر رمضان، مؤكدة أن مرتكبي الواقعة لم يكونوا على علم بهوية الضابط.

وقالت ضابط قنا المعتدى عليه في تصريحات لها: "نحن في دولة قانون، وما حدث يمثل هدمًا لقيم المجتمع. نحن الآن في مرحلة حرجة ولن نتنازل عن حقنا، ولكن كل وقت وله أذان. الموضوع الآن أمام النيابة العامة، ولن يمر دون الحصول على حقنا بالقانون".

والد الضابط: "البلطجة مرفوضة ونرفض الفتنة"

من جهته، أكد اللواء أحمد الملقب، والد الضابط المعتدي عليه، خلال اجتماع عقده في منزله بقرية الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي، أن الواقعة كانت عفوية وغير مقصودة، ونتجت عن مشاجرة بسبب زيادة الأسعار وأوضح أن ابنه لم يكن على معرفة مسبقة بالمشتبه بهم، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين فور وقوع الحادث.

وقال اللواء أحمد: "نحن في دولة قانون، والحق سيعود بالقانون. لن نلتفت إلى الشائعات أو المفاهيم الخاطئة المنتشرة على السوشيال ميديا، ونرفض الانسياق نحو الفتنة أو الشغب. نحن لسنا من أصحاب الترندات، والبلطجة مرفوضة، ولكن حقوقنا لن تضيع".

وأضاف أن النيابة العامة وجهت تهمة الشروع في القتل لاثنين من المتهمين، مؤكدًا أن الضابط كان يؤدي واجبه في الحفاظ على الأمن.

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الضابط كان يقوم بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته وعند اكتشافه أن المحل يبيع المنتجات بسعر أعلى من السعر المعلن، نشبت مشاجرة بينه وبين صاحب المحل وعامل، مما أدى إلى الاعتداء عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين فورًا، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيق كما أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي المحل التجاري الذي شهد الواقعة، بعد اكتشاف مخالفات عديدة.

تحقيقات النيابة العامة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تسلمت تقرير كاميرات المراقبة وسماعات أقوال الشهود، بالإضافة إلى تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الادعاءات الكاذبة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الواقعة تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولها النشطاء بالتحليل والمناقشة بينما دعت أسرة الضابط إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة على أهمية احترام القانون وعدم التساهل مع أي اعتداء على رموز الدولة.

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