وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية السفارة الكندية بيوم المرأة المصرية

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم احتفالية السفارة الكندية في مصر بيوم المرأة المصرية ومرور ١٠ سنوات على مبادرة "رائدات التغيير"، وذلك بحضور السفير أولريك شانون سفير كندا، وعدد ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالقاهرة والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقي كندي يسلط الضوء علي أصوات النساء العربيات الكنديات .

كما قامت وزيرة التنمية المحلية وسفير كندا بتكريم عدد من رائدات التغيير لعام ٢٠٢٥ وهن مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة وسالي حسونة – مؤسس أكاديمية (إيمباكت) لتمكين الفتيات في المجال الرياضي ومدرب ملاكمة وفريق نواة للمسرح وفرقة شمندورة الموسيقية والذين تلقوا دعم من مشروع ممول من كندا للفعاليات الثقافية التي تهدف لرفع الوعي بما يخص مناهضة العنف ضد المرأة والزواج المبكر للفتيات.

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