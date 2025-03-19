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ثقافة وفنون

سلاف فواخرجي: الأوطان لا تبنى على الطائفية والوضع الاقتصادي في سوريا هو الأسوأ

سلاف فواخرجي، فيتو
سلاف فواخرجي، فيتو

قالت الفنانة سلاف فواخرجي، إن سوريا قبل عام 2011 لم تكن تعاني من الفقر الذي يشهده الناس الاَن في ظل وجود الكثير من الجوعى والمشردين، مضيفا: "موضوع اللاجئين مؤذي  للنفس وصعب عليا كتير يكون في لاجئ من بلدي وخايفة على بلدي دائما".

تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا

وأكدت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن الوضع الاقتصادي في سوريا الآن أسوأ ما يمكن وأصعب من قبل شهرين ماضيين، قائلة: "آلاف الموظفين خارج عملهم والأمن في البلد مش أفضل حال ونريد الأمن ودفعنا بسبب هذا ثمن كبير ونريد الأمن والكرامة"، مؤكدة أن الأوطان لا تبنى على الأحقاد.

 

الحالة الطائفية في سوريا

وأضافت سلاف فواخرجي، أن الحالة الطائفية في سوريا مرعبة ولم تكن هذه الحالة موجود بهذا الشكل في الفترة الماضية، متابعة: "مكنش في طائفية الفترة الماضية واحنا عايشين بسوريا ومكنش في مصطلحات طائفة لكن خرجت على السطح الان"، مؤكدة أن تعمير البلاد يكون بفتح صفحة جديدة.

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