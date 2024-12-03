سولاف فواخرجى: لا أخشى طرح المشاهد الجريئة وأقدم ما أقتنع به ولا ألتفت للانتقادات.. وأسعى لتقديم سينما حقيقية (حوار)

>> أتطلع إلى تقديم أفلام جديدة لدعم القضية الفلسطينية



>> أخوض تجربة الإنتاج للمرة الأولى ويهمنى تقديم عمل فني خالد



>> فكرة مسلسل «ليالى روكسي» المقرر عرضه برمضان 2025 مختلفة وسوف تثير الجدل



>> لا ألتفت للوراء وأقدم دائما ما أقتنع به ويخدم فنى ويوصل رسالتي







لفتت الفنانة السورية سولاف فواخرجى الأضواء من خلال إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45 عبر الفيلم الإنسانى “سلمى» الذى يرصد معاناة فتاة سورية نتيجة زلزال سوريا ويسلط الضوء على قصة من قصص المجتمع السوري.

“فيتو” التقت “فواخرجي” على هامش فعاليات المهرجان، حيث تحدثت عن كواليس تجربتها الإنتاجية الأولى، كما تحدثت عن مشروعاتها الفنية الجديدة ومسلسلها الرمضانى المقبل.. وإلى نص الحوار:

*فى البداية حدثينا عن خوضك لتجربة الإنتاج للمرة الأولى من خلال فيلم سلمى وهل ترين أنها مجازفة؟



أخوض تجربة الإنتاج للمرة الأولى؛ لأننى أريد أن أقدم سينما حقيقية وهذا هو شغفي، وليس بغرض الإنتاج فقط.



وفى الحقيقة لا يهمنى أن أنتج ولكن يهمنى أن أقدم عملًا فنيًا خالدًا، وأنا لدى الكثير من الأفكار وأنظر للأمر من هذه الزاوية، وأنا بطبعى ممثلة شغوفة وأتمنى أن أقدم قصصًا كثيرة بالسينما.

*وما الرسالة التى يحملها فيلم “سلمى”؟



نحن دائما نحاول أن نتحدث عن الناس فى أعمالنا الفنية، والفيلم يستعرض قصة ضمن قصص كثيرة،

شخصية “سلمي” قد تبدو قوية وتعيش حياتها ولكن عن قرب تحكى حياة المجتمع السورى والظروف فى سوريا التى فاقت الخيال مع طبيعة الزلزال، وتتحول البطلة خلال الأحداث إلى بطل خارق وتعطى وتضحى من أجل مجتمعها، وفى الأخير لن تستسلم لأنها امرأة مسئولة، وأنا بشكل شخصى أحب مثل هذه الشخصية.

*وما رأيك فى إهداء الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائى إلى فلسطين، خاصة أنك حصلتِ على الجنسية الفلسطينية مؤخرا؟



مبادرة طيبة من القائمين على المهرجان برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي. ولا بد من الدعم الكامل والمستمر للقضية الفلسطينية. مصر كعادتها سباقة فى هذا المضمار. يجب أن يعلم العالم كم نحن متمسكون بحقوقنا وأرضنا.



وأفكر دائما وباستمرار فى تقديم أعمال سينمائية لدعم القضية الفلسطينية، ولا تنسى أن أول فيلم قدمته كان «رسائل الكرز» وكان عن فلسطين أيضا.

*هل الجمهور سوف يشاهد سولاف فواخرجى فى رمضان 2025، وما سر ظهورك بـ «لوك» جديد بالقاهرة السينمائي؟



قصة شعرى الجديدة التى ظهرت بها بالمهرجان من أجل مسلسل «ليالى روكسي» المقرر عرضه فى رمضان 2025، وفكرته مختلفة تمامًا وسوف تثير الجدل.

*هل تخوفتِ من فكرة تعرضك للانتقادات عبر السوشيال ميديا بسبب قبلة فيلم سلمي؟



لا أخشى من طرح الأفكار الجريئة والمشاهد الجريئة الموظفة دراميًا وتخدم الأحداث، وبالنسبة للانتقادات فهى أصبحت أمرًا واقعًا، لذلك أتجاوزها، لأنى ممثلة لديَّ أسلوب خاص، ولا ألتفت للوراء، وأقدم دائمًا ما أقتنع به ويخدم فنى ويوصل رسالتي.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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