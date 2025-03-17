بطل مسلسل قهوة المحطة ونجم فيلم الحريفة، من هو الفنان أحمد غزي؟

تألق الفنان الشاب أحمد غزي بشخصية مؤمن الصاوي في مسلسل قهوة المحطة الذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث ظهر بشخصية شاب جاء من الصعيد إلى القاهرة بحثا عن الشهرة والمجد ولكنه يتعرض للقتل في ظروف غامضة داخل القهوة، وتدور محور حلقات المسلسل حول ملابسات هذه الجريمة.

أحمد غزي بطل مسلسل قهوة المحطة

وأحمد غزي خطف الأضواء في فيلم الحريفة واستطاع أن يبرز براعته بقوة أمام الكاميرا، بشخصية الششتاوي لاعب كرة القدم

وأحمد غزي هو ممثل مصري درس إدارة الأعمال بجامعة ليدز بإنجلترا، وبدأ أول خطواته في تحقيق شغفه بالتمثيل من خلال تجسيده لشخصية Mo في الفيلم القصير Walkout 1 الذي عُرض في لندن 2020 عاد غزي إلى مصر، وشارك في موسم رمضان 2021 في ثلاث مسلسلات، هي: الاختيار 2 مع كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي، ليشارك بعدها في مسلسل 60 دقيقة مع ياسمين رئيس ومحمود نصر.

كما جسد شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه ضمن أحداث المسلسل البريطاني The Crown في الجزء الخامس.

ومسلسل قهوة المحطة حلقة 2 ، شهدت أحداث مسلسل قهوة المحطة حلقة 2 أحداثا مثيرة وذلك بعد جريمة القتل الغامضة التي شهدتها الحلقة السابقة.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 2

وبدات الحلقة بطريقة الفلاش باك قبل وفاة الشاب مؤمن الصاوي والذي يقوم ببطولته أحمد غذي، حيث أن بيومي فؤاد “المعلم فاروق” صاحب القهوة حكي لضابط الشرطة “أحمد خالد صالح” قصته وأخبره أن شاب جاء من الصعيد وحاول مساعدته وإقامته لديه في القهوة لانه ليس له مكان أخر يقيم فيه خاصة، أنه جاء من الصعيد بدون معرفة أسرته بحثا عن فرصة للشهرة

وتتوالى الأحداث، ويقرر علاء مرسي “الصاوي” أن يسافر إلي مصر لكي يبحث عن نجله “مؤمن” ويصل إلي الشركة التي أجري فيها نجله اختبار تمثيل وعلم بأن نجله “مؤمن” متواجد في قهوة المحطة وعند وصول علاء مرسي “الصاوي” دخل في صدمة عندما اكتشف أن نجله مؤمن توفي في ظروف غامضة داخل القهوة.

. مسلسل قهوة المحطة حلقة 1

مسلسلات رمضان 2025، وانطلقت مساء السبت الماضي أولى حلقات مسلسل قهوة المحطةوالذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد وأحمد غزي وغيرهم من النجوم

وبدأت الحلقة داخل قهوة تسمى “قهوة المحطة” يملكها بيومي فؤاد ويلعب شخصية المعلم فاروق، بينما ظهر أحمد غزي بشخصية مؤمن الصاوي شاب جاء من الصعيد إلي مصر لكي يحقق حلمه وهو التمثيل.

وتتوالى الأحداث، وفي مشهد مثير تقع جريمة قتل غامضة داخل قهوة المحطة، حيث أن أحمد غزي “مؤمن الصاوي" تعرض للقتل بآلة حادة ، أثناء قطع النور داخل القهوة، ويظهر أحمد خالد صالح بشخصية ضابط الشرطة الذي يحقق في الأمر.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي والظفرة.

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