خبيرة اقتصادية تكشف اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

قالت الخبيرة الاقتصادية، منى مصطفى، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا مستمرًا مدعومًا بتزايد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ارتفاع ملحوظ في سعر أوقية الذهب

وأوضحت أن سعر الأوقية ارتفع بنسبة 1% أي حوالي 335 دولارًا، وذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

الذهب الملاذ الأكثر أمانا للمستمثرين

وأشارت وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج أرقام واسواق، المذاع على قناة أزهري، إلى أن الذهب لطالما كان الملاذ الأكثر أمانًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، حيث يتجه المستثمرون إلى تحويل أموالهم من الأصول الخطرة مثل الأسهم إلى المعادن النفيسة عند تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

أسباب ارتفاع اسعار الذهب



وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها التوترات في الشرق الأوسط، والتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى القرارات المتوقعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

توقعات اسعار الذهب الفترة المقبلة

كما أكدت مصطفى أن الذهب سيظل أحد الأصول الأكثر استقرارًا في ظل التقلبات الاقتصادية، متوقعةً استمرار ارتفاع الأسعار إذا استمرت التوترات العالمية في التصاعد.

وأضافت أن المستثمرين يراقبون تحركات البنوك المركزية الكبرى، حيث إن أي إشارة إلى تباطؤ في سياسة التشديد النقدي قد تدفع الذهب إلى مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

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